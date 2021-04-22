Euro
9.97
Dolar
8.29
BIST 100
1,329.55
Altın
1,790.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında Ankara’da düzenlenen “Afet Risklerine Karşı Hep Birlikte” temalı programın protokol imza törenine katılıyor.
logo
Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,13 azalışla 1.315,49 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 22.04.2021
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,99 puan ve yüzde 1,13 değer kaybederek 1.315,49 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,03 ve holding endeksi yüzde 0,96 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,57 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 4,29 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, dün düşüş eğilimini sürdürerek günü yüzde 2,55 değer kaybıyla 1.330,48 puandan tamamladı.

Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin yanı sıra Ukrayna'daki gelişmeler ve ABD-Rusya geriliminin Türk lirası varlıklar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, ABD, Rusya ve Ukrayna'dan gelebilecek açıklamaların da yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.300-1.310 bandının destek olarak öne çıktığını, yükselişlerde ise iyimserliğin artması için 1.400 puanın üzerinde kalıcılık aranacağını bildirdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı son iki ayda 3 kat arttı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Olimpik ve paralimpik sporcular öncelikli Kovid-19 aşı uygulamasına dahil edildi
Gebelere Kovid-19'a karşı 'tedbirlere uymaları ve aşı' önerisi
NBA'de 3 basketbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Dünya genelinde şimdiye dek görülen en yüksek günlük vaka sayısı Hindistan'da kayıtlara geçti

Benzer haberler

Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankası'na odaklandı

Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankası'na odaklandı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

ECB tahvil programında değişiklik için haziranı işaret edebilir

ECB tahvil programında değişiklik için haziranı işaret edebilir
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı
Dünya borsaları satıcılı seyrediyor

Dünya borsaları satıcılı seyrediyor