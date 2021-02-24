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Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,75 azalışla 1.506,53 puandan başladı.

Murat Aslan   | 24.02.2021
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,33 puan ve yüzde 0,75 değer kaybederek 1.506,53 puana düştü.

Bankacılık endeksi yüzde 0,74 ve holding endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,76 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 2,01 ile tekstil, deri oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,11 azalışla 1.517,86 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün senatodaki sunumunda ekonominin istihdam ve enflasyon hedeflerinden çok uzak olduğunu belirtmesine karşın küresel pay piyasalarında satıcılı seyrin devam ettiğini bildirdi.

Bugün Fed Başkanı Powell'ın Senato'da devam edeceği sunumun yanı sıra ABD'de yeni konut satışları ve Almanya'da büyüme verisinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.500 ve 1.470 seviyelerinin destek, 1.550 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

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