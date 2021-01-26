Euro
8.98
Dolar
7.41
BIST 100
1,530.39
Altın
1,852.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle "Lisanslı Depoculuk Değerlendirme Toplantısı"nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 değer kaybederek 1.535,82 puandan başladı.

Murat Aslan   | 26.01.2021
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,39 puan ve yüzde 0,28 azalarak 1.535,82 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,58 ve holding endeksi yüzde 0,15 düşüş kaydetti. Açılışta sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,33 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen yüzde 0,73 ile iletişim oldu.

Dün satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,15 değer kaybederek 1.540,21 puana geriledi.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve getirilen kısıtlamalar ile teşvik beklentilerine ilişkin belirsizliklere paralel satıcılı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışı takviminde ise ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksinin öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.525 seviyesinin destek, 1.570 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da Kovid-19 salgınındaki ihmal iddiaları nedeniyle Sağlık Bakanı hakkında soruşturma başlatıldı
Kanser hastalarının CoronaVac aşısını güvenle yaptırabileceği belirtildi
İsrail'de Kovid-19 aşısının ikinci dozu yapılan 128 bin kişiden yalnızca 20'sine virüs bulaştı
Brezilya'da tespit edilen hızlı bulaşan koronavirüs türü ABD'de görüldü
DSÖ: Kovid-19 aşıları yoksul ülkelere hakkaniyetle dağıtılsın

Benzer haberler

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı
Küresel piyasalar Fed'i bekliyor

Küresel piyasalar Fed'i bekliyor
Halka arzlar 2020'nin parlayan yıldızı oldu

Halka arzlar 2020'nin parlayan yıldızı oldu