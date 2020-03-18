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Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 2,31 azalarak 84.776,51 puana geriledi.

Bekir Gürdamar   | 18.03.2020
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, 2.001,17 puan ve yüzde 2,31 değer kaybederek 84.776,51 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 2,81 ve holding endeksi yüzde 1,97 düşüş kaydetti. 

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,26 taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 4,47 ile turizm oldu.

Dün 82.000 puanın altına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi ve finansal piyasaları desteklemek için alınan tedbirlerin etkisiyle kayıplarının önemli bir kısmını telafi etse de günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,26 değer kaybıyla 86.777,69 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin devam ettiğini belirterek, yurt içinde de salgına bağlı ilk ölümün görülmesi ve vaka sayısındaki artışın açılışta piyasaları negatif etkilediğini söyledi.

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 80.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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