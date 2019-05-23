Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.86
Dolar
6.14
BIST 100
84,406.73
Altın
1,274.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul 'da açılışta BIST 100 endeksi, 140 puan azalışla 83.535,32 seviyesine geriledi.

Bekir Gürdamar   | 23.05.2019
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 düşüşle 83.535,32 puandan başladı. 

Açılışta BIST 100 endeksi, 140,00 puan ve yüzde 0,17 azalışla 83.535,32 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,17 ve holding endeksi yüzde 0,16 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,16 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,36 ile elektrik oldu.

Dün Borsa İstanbul'daki satıcılı seyrin devam etmesiyle yüzde 1,92 değer kaybeden BIST 100 endeksi, 83.675,33 puanla 25 Ocak 2017'den bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile Avrupa Merkez Bankasının toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 82.500 ve 80.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Ticaret savaşı, jeopolitik riskler ve Brexit'e ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, uluslararası piyasada Eylül 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıkan Türkiye'nin Risk Primi'nin (CDS) de yatırımcıların gündeminde olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni bir kriz ve mücadele alanı: Doğu Akdeniz
Avrupa Birliği'nin 'kader' seçimi
İdlib: Suriye kördüğümünde son nokta
İngiltere'de Brexit Partisi 'in' Muhafazakar Parti 'out'
ABD ticaret savaşlarında mevzi kazanıyor

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsada ilk çeyrekte karı en fazla artan sektör teknoloji oldu

Borsa güne düşüşle başladı

Küresel piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı

Küresel piyasalar Fed tutanaklarına odaklandı
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı