Euro
8.90
Dolar
7.54
BIST 100
1,105.94
Altın
1,942.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk oluyor
logo
Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 azalışla 1.104,42 puandan başladı.

Bekir Gürdamar   | 17.09.2020
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 azalışla 1.104,42 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 2,69 puan ve yüzde 0,24 değer kaybederek 1.104,42 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,44 ve holding endeksi yüzde 0,52 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,72 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 5,14 ile spor oldu.

Dün gün içinde 1.116,57 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,37 değer kaybıyla 1.107,11 puandan tamamladı.

Analistler, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ve bugün Japonya Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmediğini belirterek, özellikle Fed'in karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası ekonomiye ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin olumlu haber akışına karşın küresel risk iştahının görece azaldığına dikkati çeken analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de işsizlik maaşı başvurularının yanı sıra İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

BoE'nin faiz oranında ve tahvil alım programında değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.090 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avustralya’da 3 ayın en düşük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi, 8 kişi öldü
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1132, Brezilya'da 987, Meksika'da 300 kişi öldü
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 30 milyonu aştı
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Maske, Kovid-19'a karşı aşıdan daha garantili
Beyaz Saray: Sürü bağışıklığı hiçbir zaman Kovid-19 stratejimiz olmadı

Benzer haberler

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Küresel piyasalar Fed sonrası karışık seyrediyor

Borsa günü düşüşle tamamladı

Konut Fiyat Endeksi temmuzda arttı

Konut Fiyat Endeksi temmuzda arttı
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu temmuzda azaldı

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu temmuzda azaldı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı