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Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 azalışla 1.029,79 puandan başladı.

Bekir Gürdamar   | 07.08.2020
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, 4,60 puan ve yüzde 0,45 değer kaybederek 1.029,79 puana geriledi. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,67 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,23 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 4,48 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün, yükseliş eğilimindeki faizler ve döviz kurlarının etkisiyle dünya borsalarından negatif ayrışan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 5,26 değer kaybıyla 1.034,40 puandan tamamladı.

Analistler, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yapılan açıklamaların, Kovid-19 salgını sonrası normalleşme adımlarının başladığına işaret ettiğini bildirdi.

Ekonomi yönetiminin normalleşme adımları ile piyasalarda yeni bir dengelenme yaşanmasının beklenebileceğini ifade eden analistler, konuyla ilgili gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak temmuz ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.025 ve 1.000 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını söyledi.

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