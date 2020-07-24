Euro
7.95
Dolar
6.85
BIST 100
118,778.76
Altın
1,895.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, cuma namazıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açılıyor
logo
Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,45 azalışla 118.500,81 puana geriledi.

Bekir Gürdamar   | 24.07.2020
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta, 530,35 puan ve yüzde 0,45 değer kaybederek 118.500,81 puana indi. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,21 düşüş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne azalışla başlarken, en çok gerileyen yüzde 1,17 ile bilişim oldu.

BIST 100 endeksi, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 8,25'te sabit bırakmasının ardından dünya borsalarından pozitif ayrışan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 artışla 119.031,16 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilim ile uluslararası pay piyasalarının satış ağırlıklı bir seyir izlediğini bildirdi.

ABD'nin, Çin'in Houston Başkonsolosluğunu kapatma kararı alması sonrası Çin'in de misilleme kararı aldığını anımsatan analistler, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağına yerleştiğini söyledi.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra, piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un Türkiye değerlendirmesinin de takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.000 puanın destek, 119.500 ve 121.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Rastgele test edilen her 1000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıktı
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 65 bine yaklaştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 9,5 milyonu geçti
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 39 bine yaklaştı
Avustralya’da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 139'a çıktı

Benzer haberler

SPK'dan veri depolama ve pay tebliğlerinde değişikliğe gitti

SPK'dan veri depolama ve pay tebliğlerinde değişikliğe gitti

Borsa güne düşüşle başladı

Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

SPK'dan lisanslama ve sicil tutmaya ilişkin tebliğde değişiklik

SPK'dan lisanslama ve sicil tutmaya ilişkin tebliğde değişiklik