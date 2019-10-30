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Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,92 düşüşle 98.920,86 puandan başladı.

Bekir Gürdamar   | 30.10.2019
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,92 azalışla 98.920,86 seviyesine geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 917,44 puan ve yüzde 0,92 değer kaybıyla 98.920,86 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,87 ve holding endeksi yüzde 0,45 düşüş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,05 ile ticaret, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Cumhuriyet Bayramı tatili öncesinde pazartesi öğlene kadar açık olan Borsa İstanbul'da, yüzde 0,38 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 99.838,30 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de dün akşam Temsilciler Meclisi'nde Türkiye aleyhine alınan kararların ardından ABD ile diplomatik ilişkilerin tekrar gündemin odağına yerleştiğini bildirdi. Türkiye'nin ABD Temsilciler Meclisi'nde alınan kararları sert bir şekilde kınadığını anımsatan analistler, konuyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının takip edileceğini söyledi.

Bu akşam saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve yoğun veri takviminin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağına değinen analistler, Fed'in 25 baz puan faiz indirimi yapacağına kesin gözüyle bakıldığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 98.500 ve 97.200 seviyelerinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

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