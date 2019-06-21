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Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 azalışla 94.033,63 puandan başladı.

Erhan Cihan Ünal   | 21.06.2019
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 azalışla 94.033,63 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 124,06 puan ve yüzde 0,13 azalışla 94.033,63 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,89 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,75 ile ticaret oldu.

Dün küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle 96.000 puanı test eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 azalışla 94.157,69 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında Avro Bölgesi ve ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydetti.

ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin haberlerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi, 92.500'ün destek olarak öne çıktığını bildirdi.

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