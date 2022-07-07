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Ekonomi

Borsa gelecek hafta 2 gün açık olacak

Borsa İstanbul'da, yarın öğleden sonra başlayacak olan 4,5 günlük tatil, gelecek hafta salı sona erecek.

Belgin Yakışan Mutlu   | 07.07.2022
Borsa gelecek hafta 2 gün açık olacak

İstanbul

Borsa İstanbul'da, yarın öğleden sonra başlayacak 4,5 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından, gelecek hafta cuma günü de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyecek.

Borsa İstanbul'da, yarın öğleden sonra başlayacak olan 4,5 günlük tatil, gelecek hafta salı sona erecek.

Çarşamba ve perşembe günü açık olacak piyasalar, cuma günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yeniden tatile girecek.

Yatırımcılar, yarın öğleden önce gerçekleştirilecek işlemlerin takası için, 14 Temmuz Perşembe gününü bekleyecek.

Öte yandan yarın güne saat 09.40'ta açılış seansı ile başlayacak olan pay piyasalarında, sürekli müzayede işlemleri 10.00-12.30 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ile 12.40 arasında yapılacak.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ise (VİOP) arife günü işlemler saat 09.30'da başlayacak ve seans, pay sözleşmelerinde saat 12.40, endeks ve diğer sözleşmelerde ise saat 12.45'te sonlanacak.

Borçlanma Araçları Piyasası'nda cuma günü aynı gün valörlü işlemler 11.50'ye, ileri valörlü işlemler saat 11.30'a kadar yapılacak.

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