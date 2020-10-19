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Ekonomi

Borsa 8 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,06 değer kazancıyla 1.205,37 puandan tamamlayarak 8 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 19.10.2020
Borsa 8 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,64 puan artarken, toplam işlem hacmi 22,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. 

Bankacılık endeksi yüzde 4,41 holding endeksi yüzde 1,66 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,52 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,53 ile elektrik oldu.

Banka hisselerinin öncülüğünde 1.200 seviyesini aşan BIST 100 endeksi, günü 1.205,37 puandan tamamlayarak 17 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, teşvik paketinin yarın görüşüleceğine dair haberlerin risk iştahını pozitif etkilediğini belirterek, yeni tip koronavirüs vaka sayıları ve bu kapsamda alınan önlemlerin de gündemin odağında bulunduğunu ifade etti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesinde dış ticaret dengesi, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.180 ve 1.150 puan seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu, 1.210'un üzerinde kapanışların olması durumunda 1.220 puanın gündeme geleceğini ifade etti.


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