Euro
9.32
Dolar
7.88
BIST 100
1,210.41
Altın
1,901.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi

Borsa 8,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 değer kazancıyla 1.210,41 puandan tamamlayarak 8,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 20.10.2020
Borsa 8,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,04 puan artarken, toplam işlem hacmi 22,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi yüzde 1,23 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,54 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 4,62 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, günü 1.210,41 puandan tamamlayarak 6 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, ABD'de teşvik paketi ve seçimlere ilişkin haber akışının pay piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, yurt içi piyasaların ise pozitif tarafta ayrıştığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve alınan önlemlerin yanı sıra, jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankasının (Fed) yayımlayacağı Bej Kitap Raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ve Fed ile Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden gelecek açıklamaların izleneceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.215 puanın üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi durumunda 1.240 puan seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirterek, 1.180 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 1894 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 60 bine yaklaştı
Yunanistan'da günlük Kovid-19 vakaları en yüksek seviyesine çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 225 bini aştı
Bebek şampuanları ve gargaralar Kovid-19'a karşı koruma sağlayabilir

Benzer haberler

Borsa 8,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi

Borsa 8,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi

MKK'da saklanan menkul kıymet değeri 2 trilyon lirayı aştı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar teşvik paketi odaklı seyrine devam ediyor

Küresel piyasalar teşvik paketi odaklı seyrine devam ediyor
Borsa 8 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi

Borsa 8 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi
Borsa 27 Temmuzdan bu yana ilk defa 1.200 seviyesinin üzerine çıktı

Borsa 27 Temmuzdan bu yana ilk defa 1.200 seviyesinin üzerine çıktı