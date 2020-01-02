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Ekonomi

Borsa 2020'ye yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni yılın ilk işlem gününe yüzde 0,42 artışla 114.902,51 puandan başladı.

Bekir Gürdamar   | 02.01.2020
Borsa 2020'ye yükselişle başladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 477,55 puan ve yüzde 0,42 değer kazancıyla 114.902,51 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,52 ve holding endeksi yüzde 0,36 yükseliş kaydetti.

Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile orman, kağıt, basım oldu.

2019'un son işlem gününde 115.000 puanın üzerini test etmesinin ardından kar satışları ile düşüşe geçen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,29 değer kaybıyla 114.424,96 puandan tamamladı. Endeks, böylece 2019'da yıllık bazda yüzde 25,4 değer kazandı.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde yayımlanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.000-115.500 bandının direnç, 112.500'ün destek konumunda olduğunu ifade etti.

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