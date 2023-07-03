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Ekonomi

Borç yapılandırma imkanından yararlanma süresi bugün doluyor

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak için tanınan süre bugün sona erecek.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
Borç yapılandırma imkanından yararlanma süresi bugün doluyor

Ankara

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, vergi daireleri ve sosyal güvenlik müdürlüklerine ödenecek borçlar başta olmak üzere çok sayıda kurumun alacağının yapılandırıldığı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak için son güne girildi.

Yapılandırma düzenlemesinden yararlanılmak için tanınan başvuru süresi 31 Mayıs'ta, ilk taksit ödeme süresi ise 30 Haziran'da sona erecekti. Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu süreler birer ay uzatılmıştı.

Buna göre, başvuru süresi bugün, ilk taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz'da dolacak.

Kanun gereğince söz konusu sürelerin uzatılması imkanı bulunmuyor.

Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor.

Kanunda taksitle yapılacak ödemeler için geçmiş kanunlardan farklı düzenleme yapılmış ve taksitlerin aylık dönemler halinde ödenmesi esası getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Kararı ile sadece birinci taksitin ödeme süresi uzatılırken taksitle ödemeyi tercih edenlerin temmuz ayında birinci ve ikinci taksitlerini birlikte ödemesi gerekecek.

Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "gib.gov.tr" veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak gerçekleştirilebiliyor.

Ayrıca, vergi daireleri aracılığıyla da başvuru imkanı bulunuyor.

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