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Ekonomi

BoE'den "enflasyonu düşürmede kararlılık" mesajı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, bankanın enflasyonu orta vadede hedeflenen yüzde 2'ye düşürmekte kararlı olduğu belirtti.

Gökhan Kurtaran  | 17.05.2023 - Güncelleme : 17.05.2023
BoE'den "enflasyonu düşürmede kararlılık" mesajı

Londra

LONDRA (AA) – 

İngiliz Ticaret Odaları (BCC) Yıllık Konferansı’nda konuşan Bailey, ülkede enflasyonun hedeflenen yüzde 2 seviyesine çekilmesi için yapılan faiz arıtırım kararlarını savundu.

Bailey, “Yüksek faiz oranlarının birçok insan için işleri zorlaştırdığını biliyoruz. Ancak yüksek enflasyonun her zaman en az varlık sahibi olanı en sert şekilde vurduğunun da bilincindeyiz.” dedi.

“Bizim işimiz, enflasyonun düşük (seviyede) ve istikrarlı olduğundan emin olmak. Bu yüzden enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını yükseltmek zorunda kaldık." diyen ve enflasyonun hedeflenen seviyeye çekilmesinin temel öneme sahip olduğuna işaret eden Bailey, “Maalesef para politikası reel gelirler üzerindeki etkiyi ortadan kaldıramaz. Yapmamız gereken, dış şoklar azaldıkça enflasyonun düşmesini sağlamak için harekete geçmektir.” değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek enflasyonun yarattığı sonuçların farkında olduğunu belirten Bailey, “Eğer enflasyonu kontrol altına almasaydık bu daha kötü bir sonuç oluştururdu.” şeklinde konuştu.

Yüksek enflasyonun ne kadar devam edeceğine ilişkin soruya cevap veren Bailey, “Korkarım ki ilk şokları ortadan kaldıracak herhangi bir aracımız bulunmuyor.” ifadesini kullandı.

Bankanın enflasyonun hedef seviyeye düşürülmesi konusunda kararlılığının tam olduğuna vurgu yapan Bailey, sıkı işgücü piyasasının ve artan gıda fiyatlarının hayat pahalılığının devam etmesine neden olabileceği uyarısını yaptı.

Bailey konuşmasında, “Sizi temin ederim ki Para Politikası Kurulu, enflasyonu orta vadede sürdürülebilir bir şekilde hedefe döndürmek için bankanın faiz oranını gerektiği gibi ayarlayacaktır.” ifadesini kullandı.

Bankanın yüzde 2'lik enflasyon hedefine bağlılığında "tereddütsüz" olduğunu yineleyen İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey, ayrıca dün Exeter şehrinde bir gıda bankasını ziyaret ettiğini belirterek, “Çok sayıda insanın zor kararlarla karşı karşıya kaldığı, zaruri ihtiyaçlarından kısmak zorunda kaldığı açık şekilde görülüyor.” dedi.

ABD’de iflas eden bankaları İngiltere’nin finans piyasasına olası etkilerini de değerlendiren Bailey, halkın İngiltere'deki bankalara güvenebileceğini belirtti.

Bailey, “İngiltere’nin bankacılık sektörü bol sermayesi, güçlü likidite pozisyonları ile dirençli olmaya devam ediyor. Bankacılık sektörü ekonomiyi destekleme kapasitesine sahip olmayı sürdürüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Ülkenin iş gücü piyasasının görünümüne de değinen Bailey, “İşgücü piyasası sıkılığının önemli bir ölçüsü olan boş pozisyon sayısının, işsiz sayısına oranı düşmüştür.” yorumunu yaptı.

İngiltere'de enflasyon martta yüzde 10,1 olmuştu.

Gıda enflasyonu ise yüzde 19,1 ile 46 yılın en yüksek seviyesini görmüştü.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) geçen hafta enflasyonun yüzde 2 hedef seviyesine düşürülebilmesi amacıyla politika faizini üst üste 12'nci kez artırarak, yüzde 4,25'ten 4,50'ye yükseltmişti.

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