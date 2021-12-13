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Ekonomi

BoE: İngiltere'de arz ve enflasyon üzerinde yakın vadeli baskılar mevcut

İngiltere Merkez Bankası, yeni tip koronavirüs salgınının ülke ekonomisi üzerindeki olası etkilerine ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini bildirdi.

Gökhan Kurtaran   | 13.12.2021
BoE: İngiltere'de arz ve enflasyon üzerinde yakın vadeli baskılar mevcut

Londra

İngiltere Merkez Bankası (BoE) tarafından yayımlanan Finansal İstikrar Raporunda, “Arz ve enflasyon üzerinde yakın vadeli baskılar mevcut. Özellikle virüsün yeni varyantlarının aşının etkinliğini azaltıp azaltmayacağına dair belirsizlikler göz önüne alındığında, Kovid-19’un (ekonomik) aktivite üzerinde daha büyük bir etkisi olabilir." ifadeleri kullanıldı.

Salgının varyant oluşumları nedeniyle önümüzdeki dönemde ülke ekonomisi üzerinde öngörülenden daha büyük etkilerinin olabileceğinin belirtildiği raporda, "İngiltere ve diğer küresel ekonomiler salgının etkilerinden çıkarak toparlanmasını devam ettirdi. Ancak halk sağlığı ve ekonomik görünüme yönelik risklere ilişkin belirsizlik sürüyor.” değerlendirmesine yer verildi.

Raporda, bankanın Finansal İstikrar Komitesi üyelerinin ise halihazırda İngiliz finans sistemine ilişkin risklerin salgın öncesindeki seviyelerine yeniden gerilediği değerlendirmesinde bulunduğu bilgisine yer verildi.

Bankanın raporunda, “İngiltere’nin önde gelen bankaları, en ağır senaryolar altında bile hanehalkı ve işletmeleri desteklemeyi sürdürmeye yetecek kadar güçlü.” ifadesi yer aldı.

Raporda ayrıca bankanın finansal tedbir mekanizmalarından olan ve verilen kredilerin yüzde 1’lik kısmına denk gelen döngüsel sermaye tamponu oranının gelecek yıl yüzde 2’ye çıkarılacağı belirtildi.

Ayrıca raporda yeni bir düzenleme ile kredi ile ev sahibi olmak isteyenlerin yaptığı kredi başvurularında olası yüzde 3 puanlık faiz artışını karşılayabilme zorunluluğunun kaldırılmasının planlandığı aktarıldı.




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