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Ekonomi

BoE: Bazı riskli finansal varlıkların değerlemeleri yüksek

İngiltere Merkez Bankası (BoE), bazı riskli finansal varlıkların değerlemelerinin oldukça yüksek olduğu ve bu durumun, ekonomik büyümenin yavaşlaması halinde fiyatlarda büyük bir düzeltme gerektireceği ihtimalini artırdığı uyarısında bulundu.

Nuran Erkul Kaya  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
BoE: Bazı riskli finansal varlıkların değerlemeleri yüksek

Londra

BoE'nin Finansal Politika Kurulu'nun (FPC) toplantısı sonrası yayımlanan Finansal Politika Özeti'nde, inatçı enflasyon, yüksek faiz oranları ve jeopolitik gerilimlerin risk görünümünü zorlaştırdığı kaydedildi.

Kısa vadede küresel ekonomik büyümenin zayıf seyredeceği belirtilen politika özetinde, faiz oranlarının uzun süre yüksek kalma ihtimalinin bulunduğu ve yüksek faiz oranlarının yaratacağı baskılara karşı finansal sistemin "kısmen" kırılgan olduğu ifade edildi.

Özette, banka dışı finansmana ilişkin risklerin devam ettiği belirtilerek, "Yüksek faiz oranlarının etkisi, enflasyon ve ekonomik büyümeyle ilgili belirsizlikler göz önüne alındığında, bazı riskli finansal varlıkların değerlemeleri oldukça yüksek. Bu durum, ekonomik büyümeye yönelik aşağı yönlü risklerin gerçekleşmesi halinde, fiyatlarda daha büyük bir düzeltme ihtiyacını artırıyor. Bunun, küresel çapta şirketlerin finansman maliyeti ve erişiminde direkt etkisi olacaktır." uyarısına yer verildi.

İngiliz haneleri ve işletmeleri hayat pahalılığı kriziyle karşı karşıya

Ülkede hane halkı ve işletmelerin hayat pahalılığı krizinin baskıları ve yüksek borçlanma maliyetleriyle karşı karşıya kaldığı aktarılan özette, İngiliz bankacılık sisteminin işletme ve haneleri destekleyecek dayanıklılıkta olduğu belirtildi.

Özette, yüksek faiz oranlarının tam etkisinin hane halkı ve işletmelerin borçlanmalarına henüz yansımadığı, ortalama mortgage ödemelerinin artacağı ve küçük işletmelerin yüksek faiz ve düşük büyümenin yarattığı zorluklardan daha fazla etkilenmesinin beklendiği ifade edildi.

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