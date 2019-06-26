Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.57
Dolar
5.78
BIST 100
95,633.28
Altın
1,404.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bodrum'da turist yoğunluğu

Türkiye'nin ve dünyanın gözde turizm kenti Bodrum'da, yerli ve yabancı turist sayısında yoğunluk yaşanıyor.

Ali Ballı   | 26.06.2019
Bodrum'da turist yoğunluğu

Muğla

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'da bulunan İstanbullu seçmenin, seçim zamanında büyük bir bölümünün oy kullanmak için ilçeden ayrıldığını söyledi.

Yapılan seçimin ardından yeniden geri dönüşlerin başladığını ifade eden Kavala, "İstanbul'dan her gün akın akın Bodrum'a insanlar gelmeye başladı" dedi.

Bodrum'da yabancı turist sayısında iyi bir artış gözlemlendiğini belirten Kavala, "İlçede İngiliz, Rus, Ukrayna, Almanya, Belçika ve Fransız uyruklu misafirler ağırlıkta. Diğer ülkelerden de var ancak sayısı en çok olan yabancı vatandaşlar bu ülkelerden. Geçen yıla göre turist sayıları daha iyi. Gelişmeler tamamen olumlu olarak devam ediyor" diye konuştu.

"Gelenler eğlence ve dinlenceyi bir arada yaşıyor" 

Bodrum'un diğer turizm yörelerinden bir çok farkı bulunduğuna dikkati çeken Kavala, şöyle konuştu:

"Bodrum'un yapısal farklılıkları vardır, yolları açısından farklılıkları vardır, insan yapısı anlamında farklılıkları vardır. Şu anda ilçeye gelen yabancıların çoğunun 30-40 yıl önce de geldikleri ve halen gelmeye devam ettikleri görülmektedir. Gelenler, Bodrum'da eğlenceyi de dinlenceyi de yaşayabilmektedir. Tamamen özgürdür ve herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaktadır. Güvenlik açısından da bir sıkıntı yoktur. Turistler Bodrum'da şehir havasında değil, bir kasaba havasında tatil yapmaktadır. Dikine yapılaşma yoktur. İnşallah bundan sonra da olmayacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Kafkasya’da yeni kriz
Türkiye’nin yeni grand stratejisinin üç unsuru: Kıbrıs, Meis ve S-400
Mursi’nin ölümü: Batı medyası ahlaki pusulasını yitirdi
Körfez'deki kriz İran'da siyaset alanını daraltıyor
West Point takımı dünyaya karşı

Benzer haberler

Bodrum'da turist yoğunluğu

Bodrum'da turist yoğunluğu

Terörden temizlenen bölgelere turist ilgisi

Fethiye Körfezi'nin rengi değişti

'Peygamberler diyarı Eğil' turizmde gözde

'Peygamberler diyarı Eğil' turizmde gözde
'Sakin şehrin' adası kuşlarıyla ilgi çekiyor

'Sakin şehrin' adası kuşlarıyla ilgi çekiyor
'Güneşin en güzel hali'ne yolculuk

'Güneşin en güzel hali'ne yolculuk