Bodrum'da koylar milyon dolarlık yatları ağırlıyor
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki koylar, Kurban Bayramı öncesi lüks yatlara ev sahipliği yapıyor.
Muğla
Her yıl turizm sezonunda sanat, spor, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda kişiyi ağırlayan ilçede, koylarda milyon dolarlık yat hareketliliği yaşanıyor.
Kurban Bayramı tatilinde hem yerli hem de yabancı turistte büyük bir artış yaşanan Bodrum'da, mavi yolculuk rotalarında da yoğunluk arttı.
Mavi ile yeşilin bütünleştiği koylarda demirlenen yatlardaki tatilciler, denize girerek, güneşlenerek dinlenme fırsatı buluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.