Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.02
Dolar
5.30
BIST 100
104,337.60
Altın
1,324.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu Gaziosmanpaşa'da
logo
Ekonomi

Bodrum'a erken rezervasyonda yüzde 20 artış

Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'a bu sezon için yabancı turistlerce yapılan erken rezervasyonların sayısı geçen sezona kıyasla yüzde 20 arttı.

Ali Ballı  | 26.02.2019
Bodrum'a erken rezervasyonda yüzde 20 artış

Muğla

 Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, "Bu yıl yabancı turist açısından Bodrum'da erken rezervasyonda yüzde 20 gibi bir artış söz konusu. Bodrum'daki yatak kapasitesi gelecek turisti karşılayabilecek durumda." dedi.

Tarihi dokusu ve doğal güzelliklerinin yanında beyaz badanalı, mavi kapı ve pencereli evleriyle Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen turizm merkezleri arasında bulunan Muğla'nın Bodrum ilçesine ilgi her geçen yıl artıyor.

Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, erken rezervasyonun sağladığı avantajlara işaret etti. Yerli misafirin de bu avantajı kullanabilmesi için tesis fiyatlarının uygun olması gerektiğini belirten Aslan, "Biraz yerli bazında düşünüp bu şekilde ayarlama yapılması lazım." diye konuştu.

Bu sezon özellikle yabancı turist sayısında önemli ölçüde artış yaşanacağını dile getiren Aslan, şöyle devam etti:

"Şu anda İngiltere pazarında çok büyük bir artış var. Almanya, Hollanda, Belçika artışta olan ülkeler. Bunun dışında Rusya, Ukrayna gibi yerlerden de geçen yıllara göre bir artış var. Bütün pazarlarda artış gözlemliyoruz. Nisanda şehrin hazır hale gelmesini istiyoruz ancak önümüzde yerel seçimler var. 25 Mart'tan itibaren ilçeye yabancı turist gelmeye başlar. Uçak hareketliliği nisanın ilk haftasından itibaren geçtiğimiz yıllara göre çok artacak. Gelen yolcu sayısı artacağı için otellerin ve konaklama tesislerinin hazır olması tek başına yeterli değil. Şehrin her anlamda hazır olması gerekir."

"Her yağmurda delik deşik olan yolların sezona yetiştirilmesi lazım"

Bodrum'un tarihi yönden de zengin bir yer olduğuna işaret eden Aslan, bu zenginliklerin çeşitli aktivitelerle süslenmesi gerektiğini ifade etti.

"Misafir otelden dışarıya çıkmıyor." şeklinde şikayetler aldıklarını belirten Aslan, "Turisti dışarıya çıkartabilmek için tarihi alanların daha iyi tanıtılması gerekiyor. Bunun için de altyapı uygun olmalı. Her yağmurda delik deşik olan yolların hızlı bir şekilde sezona yetiştirilmesi lazım." dedi.

"Bodrum bir marka"

"Bu yıl yabancı turist açısından Bodrum'da erken rezervasyonda yüzde 20 gibi bir artış söz konusu." ifadesini kullanan Aslan, şunları kaydetti:

"Bodrum'daki yatak kapasitesi, gelecek turisti karşılayabilecek durumda. Tur operatörleri otellerle kontenjan anlaşmaları yapıyorlar. Yerli rezervasyonlarda ise düşüş mevcut. Bunun nedeni sanırım ekonomi. Konaklama sektöründeki arkadaşların yerli misafirlere biraz daha hassas davranıp, fiyat politikasını da buna göre ayarlamaları rezervasyonları artıracaktır. Bodrum ismiyle bir marka. Bodrum'a gelenlere burayla ilgili görüşlerini soruyoruz, memnun olanlar da var olmayanlar da. 25 yıldır Bodrum'da yaşayan birisi olarak, benim için marka bir şehir ama artık Bodrum gibi bir yerde altyapı sorunlarının bitirilmiş olması lazım."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB çıkarları için 'demokrasiyi' askıya aldı
Cezayir’de değişim mümkün mü?
Çatışan ve çelişen ilgiler kesişiminde Kafkasya
ABD'nin Venezuela'yı 'işgal stratejisinde' kritik gün
Batı'da imajı bozulan MbS Asya’ya yöneldi

Benzer haberler

Göbeklitepe Yılı turist akınıyla başladı

Göbeklitepe Yılı turist akınıyla başladı

Turistler 'Doğu Ekspresi' keyfini 'turizm treni'nde yaşayacak

'Cıbıltepe Avrupa ile yarışabilecek bir kayak merkezi'

'Şahsıma ve Marmaris halkına darbe yapıldı'

'Şahsıma ve Marmaris halkına darbe yapıldı'
Mevsimin ilk çağla bademi üreticisini mutlu etti

Mevsimin ilk çağla bademi üreticisini mutlu etti
'Uzun vade iç turizmi hareketlendirecek'

'Uzun vade iç turizmi hareketlendirecek'