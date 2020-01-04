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Ekonomi

BMC'den Tunus'a zırhlı araç ihracatı

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi firmalarından BMC, Tunus İçişleri Bakanlığının "Uluslararası Zırhlı Araç İhalesi"ni kazanarak 9 adet 4x4 Orta Sınıf Çok Amaçlı Zırhlı Araç üretilmesine yönelik sözleşme imzaladı.

Dilara Zengin   | 04.01.2020
BMC'den Tunus'a zırhlı araç ihracatı

Ankara

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi firmalarından BMC, Tunus İçişleri Bakanlığının "Uluslararası Zırhlı Araç İhalesi"ni kazanarak 9 adet 4x4 Orta Sınıf Çok Amaçlı Zırhlı Araç (MPAV) üretilmesine yönelik sözleşme imzaladı.

Defense News Top 100'e bu yıl 85'inci sıradan giren ve Türkiye'den listeye giriş yapan tek kara aracı üreticisi olan BMC, paletli, zırhlı ve taktik tekerlekli araçlardan oluşan geniş ürün ailesiyle başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunmaya devam ediyor.

BMC'den yapılan açıklamaya göre, Tunus İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan "Uluslararası Zırhlı Araç İhalesi"ni kazanan şirket, bakanlıkla sözleşme imzaladı.

İhale sürecinde BMC, küresel pazarda faaliyet gösteren ABD, Almanya, Fransa ve Finlandiya menşeli birçok dünya devi askeri araç üreticisi firmayı geride bıraktı.

Türk savunma sanayisinin ihracat alanında gösterdiği başarılara bir yenisini ekleyen BMC, halihazırda TSK envanterinde kullanılan Orta Sınıf Zırhlı Araç çözümlerini, küresel pazarda ilk defa yurt dışında bir ülkenin envanterine sokma başarısını gösterdi.

İmzalanan sözleşme kapsamında, tamamen Tunus İçişleri Bakanlığı isteklerine yönelik üretilecek 9 adet 4x4 Orta Sınıf Çok Amaçlı Zırhlı Araç ile entegre lojistik destek çözümleri de kullanıcıya sunulacak.

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