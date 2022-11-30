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Ekonomi

BM: Birçok ülkede enflasyon reel ücretlerde düşüşe yol açıyor

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Ukrayna savaşı ve küresel enerji krizinin yol açtığı enflasyonun birçok ülkede çalışanların reel ücretini düşürdüğünü bildirdi.

Ömer Faruk Yıldız   | 30.11.2022
BM: Birçok ülkede enflasyon reel ücretlerde düşüşe yol açıyor Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Cenevre

ILO'nun yayımladığı 2022-2023 Küresel Ücret Raporunda bu yıl patlak veren krizlerin düşük ve orta gelirli ülkelerde alım gücüne etkisine dair veriler paylaşıldı.

Raporda son yüz yılda ilk defa bu yıl küresel ücret artışının negatif olduğu belirtilirken 2022'nin ilk yarısında Kovid-19 salgını ve Ukrayna savaşının yol açtığı enflasyonun küresel aylık reel ücretleri yüzde 0,9 gerilettiği kaydedildi.

Gelişmiş ülkelerde reel ücretler yüzde 2,2 düştü

Düşük ve orta gelirli ülkelerin yanı sıra gelişmiş G20 ülkelerinin de küresel enflasyondan olumsuz etkilendiği, 2022'nin ilk yarısında bu ülkelerdeki aylık reel ücretlerin yüzde 2,2 düştüğü bilgisi paylaşıldı.

Gelişmekte olan G20 ülkelerinde ise aynı zaman aralığında aylık net ücretlerin sadece yüzde 0,8 arttığı, bu oranın 2019'un ilk yarısındaki artıştan yüzde 2,6 daha az olduğu belirtildi.

"Asgari ücretlilerin alım gücü korunmazsa gelir eşitsizliği ve yoksulluk artacak" uyarısı

Raporda değerlendirmelerine yer verilen ILO Genel Direktörü Gilbert Houngbo, "Yaşadığımız çoklu küresel krizler, reel ücretlerde düşüşe yol açarken milyonlarca çalışanı içinden çıkılmaz bir duruma soktu." ifadesini kullandı.

Houngbo, "Asgari ücretlilerin alım gücü korunmazsa gelir eşitsizliği ve yoksulluk artacaktır. Bunun yanı sıra çok ihtiyaç duyulan küresel salgın sonrası toparlanma riske girebilir." değerlendirmesinde bulundu.

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