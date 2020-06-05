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Ekonomi

Bitlis'te 17 tarımsal sanayi tesisinin temeli atıldı

Bitlis OSB'de Tarım ve Orman Bakanlığınca 32 milyon lira hibe desteği sağlanan 17 tesisin temeli atıldı.

Şener Toktaş   | 05.06.2020
Bitlis'te 17 tarımsal sanayi tesisinin temeli atıldı Fotoğraf: Şener Toktaş / AA

Bitlis

Bitlis Organize Sanayi Bölgesinde (OSB), Tarım ve Orman Bakanlığınca hibe desteği sağlanan 17 tarımsal sanayi tesisinin temeli atıldı.

Bitlis OSB'de temeli atılan tesisleri inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, bakanlığın 2006 yılından beri uyguladığı Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteklenmesi Programı kapsamındaki projelere her yıl yüzde 50 hibe desteği sağladığını belirtti.

Kırsal kalkınma projeleri kapsamında 2006-2019 yılları arasında kentte 105 tesis yapıldığını aktaran Çelik, şöyle konuştu:

"Bu 105 tarımsal sanayi tesisimizin proje tutarı yaklaşık 70 milyon liradır. Bakanlığımızca bunlara 35 milyon civarında hibe ödemesi yapılmıştır. 2019-2020 yılında da proje müracaatlarımız olmuştu. Toplam 32 müracaat vardı. Bu projelerimiz kabul görmüştü. Projelerinin tutarları 64 milyon lira olan 27 yatırımcı bizimle sözleşmesini imzaladı. Bu yatırımcılarımıza bu yıl içinde 32 milyon lira hibe desteği sağlayacağız. Mevcut 27 projemizin 17'si Bitlis OSB'de yapılmaktadır. Bu tesislerin temelleri atıldı, 3 ayda burada 17 tesisimiz bitecek."

Çelik, illerde yetiştirilen tarımsal, hayvansal ve su ürünlerin, bu tür sanayi tesislerinde işlenmesi, ham maddesinin alınarak toplanması, mamul ve yarı mamule dönüştürülmesi amacıyla bakanlığın kırsal kalkınma projelerini uyguladığını söyledi.

Katma değeri yüksek ürünlerin il pazarında, komşu illerde ve ülkeler arası pazarda güvenilir gıdalar zincirine tabi tutularak sevkıyatının sağlanmasının hedeflendiğini kaydeden Çelik, "Burada yatırımcımızın katma değeri yüksek ürün elde etmesi hedeflenmektedir. Bu yıl 32 projemizde yaklaşık 350 kişi istihdam edilecek. İnanılmaz bir katma değeri olacaktır. İşlenen ürünlerin fiyatı da yüksek olacaktır. Bu tesislerin ilimize inanılmaz bir katkısı olacağını düşünüyoruz.'' dedi.

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