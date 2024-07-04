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Ekonomi

Bitcoin'in fiyatı 59 bin doların altına geriledi

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, Mt. Gox borsasının 2014'te çalınan varlıkları sahiplerine dağıtmasıyla başlayan belirsizliklerin ardından başlayan düşüş eğilimine devam ederek 59 bin doların altına geriledi.

Emre Gürkan Abay  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
Bitcoin'in fiyatı 59 bin doların altına geriledi

Moskova

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 4,3 azalarak 2 trilyon 160 milyar dolara düştü.

Analistler, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarındaki düşüşün, Mt. Gox borsasının 2014'te çalınan varlıkları sahiplerine dağıtmasına yönelik sürecin başlaması nedeniyle yaşandığını belirtiyor.

Artık faaliyet göstermeyen Mt. Gox borsasının yaklaşık 10 milyar dolar değerindeki kripto varlıkları bu ay kademeli bir şekilde sahiplerine dağıtması beklenirken, bu varlıkların bir kısmının satılacağı öngörülüyor.

Analistler, ABD’deki başkanlık seçimlerine yönelik belirsizliklerin de kripto varlıklarda satış baskısı yarattığını belirtiyor.

Saat 10.30 itibarıyla son 24 saatte fiyatında yüzde 4’e yakın düşüş yaşayan Bitcoin, 58 bin 510 dolar seviyesine geriledi.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 5 değer kaybederek 3 bin 186 dolar seviyesine indi.

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