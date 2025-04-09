Dolar
37.97
Euro
41.57
Altın
3,089.74
ETH/USDT
1,643.00
BTC/USDT
82,386.00
BIST 100
9,275.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bitcoin, ABD tarifelerinin 90 gün durdurulmasıyla 82 bin doların üzerine çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğunu duyurmasının ardından Bitcoin, 82 bin doları aştı.

Bahattin Gönültaş  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Bitcoin, ABD tarifelerinin 90 gün durdurulmasıyla 82 bin doların üzerine çıktı

Berlin

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 2 trilyon 630 milyar dolara ulaştı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte Trump'ın Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğunu duyurmasıyla yüzde 7’den fazla artarak 82 bin doların üzerine çıktı.

TSİ 21.31 itibarıyla 82 bin 662 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kaybı ise yüzde 5’in altında geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e yönelik tarifeleri yüzde 125'e çıkarırken, diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğunu duyurdu.

Başkan Trump, Truth Social sosyal medya hesabından tarifelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Çin'in dünya piyasalarına gösterdiği "saygısızlık" nedeniyle ABD'nin Çin'e uyguladığı tarifeyi derhal geçerli olmak üzere yüzde 125'e çıkardığını belirten Trump, "Umarım yakın gelecekte Çin, ABD'yi ve diğer ülkeleri sömürme devrinin artık sürdürülemez ve kabul edilemez olduğunu fark eder." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD Ticaret Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği yetkilileriyle, ticaret, ticaret engelleri, tarifeler, kur manipülasyonu ve parasal olmayan tarifeler gibi konularda çözüm bulmak için 75'ten fazla ülkenin kendileriyle iletişime geçtiğini aktardı.

Bu ülkelerin ABD'ye karşı hiçbir şekilde misillemede bulunmadığını belirten Trump, ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulmasını, bu sürede yüzde 10'luk temel tarife oranının uygulanmasını onayladığını kaydetti.

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 4 değer kazanarak 1661 dolar seviyesine yükseldi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığından Türk Polis Teşkilatının 180'inci yılına özel video
Türkiye ile KKTC arasında "taksi helikopter" seferleri başladı
Bayraktar TB2 gerçekleştirdiği manevrayla dünya havacılık tarihine geçti
EGM'den, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümüne özel video
İstanbul'da "Yarısı Bizden" kampanyasıyla riskli yapıların dönüşümü devam ediyor

Benzer haberler

Bitcoin, ABD tarifelerinin 90 gün durdurulmasıyla 82 bin doların üzerine çıktı

Bitcoin, ABD tarifelerinin 90 gün durdurulmasıyla 82 bin doların üzerine çıktı

ABD'de tarifeler dolayısıyla limanlardaki ithalat kargo seviyelerinde keskin düşüş bekleniyor

ABD Hazine Bakanı Bessent, tarifeler konusunda müttefiklerle anlaşma yapabileceklerini belirtti

AB'den ABD'ye ilk tur misilleme tarife

AB'den ABD'ye ilk tur misilleme tarife
Endonezya, ABD'nin tarifeleri nedeniyle yerli ürünleri teşvik edecek

Endonezya, ABD'nin tarifeleri nedeniyle yerli ürünleri teşvik edecek
ABD'ye göre, Çin'in tarifeleri yüzde 84'e yükseltme kararı Pekin yönetiminin "kaybı"

ABD'ye göre, Çin'in tarifeleri yüzde 84'e yükseltme kararı Pekin yönetiminin "kaybı"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet