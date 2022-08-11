Dolar
17.95
Euro
18.55
Altın
1,790.58
ETH/USDT
1,888.30
BTC/USDT
24,350.00
BIST 100
2,868.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı’nın kapanışı dolayısıyla basın toplantısı düzenliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’da Anadolu Yayıncıları Derneği tarafından düzenlenen ’’Anadolu Soruyor’’ programının canlı yayın konuğu oluyor.
logo
Ekonomi

Bitcoin 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Artan küresel risk iştahı kripto para piyasalarını da destekledi.

Dilara Zengin Okay   | 11.08.2022
Bitcoin 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Washington DC

Kripto para birimi Bitcoin, ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası sıkılaşmasını yavaşlatacağına dair beklentilerle son 2 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Dünyanın en büyük kripto para birimi, son 24 saatte yüzde 2'nin üzerinde değer kazanarak 24 bin 873 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Bitcoin'in fiyatı, 13 Haziran'da kaydettiği 26 bin 857 dolardan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Öne çıkan diğer kripto para birimlerinden Ethereum da 2 ayın zirvesine ulaştı. Ethereum'un fiyatı son 24 saatte yüzde 3'ün üzerinde yükselerek 1.931 dolara tırmandı.

Küresel hisse senedi piyasalarındaki pozitif seyre paralel olarak kripto para piyasalarında da yükseliş kaydedildi.

ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verilerinin ardından artan küresel risk iştahı, kripto para piyasalarını da destekledi.

Ülkede dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 8,5 artmıştı.

Bugün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de temmuzda beklentilerin aksine aylık yüzde 0,5 azalırken, yıllık yüzde 9,8 ile beklenenden az artış kaydetti.

Analistler, beklentilerin altında gelen enflasyon verileri sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikalarında gevşemeye gideceği beklentisinin arttığını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Şehit Ferhat Gedik'in telefonundan Eren Bülbül'ün fotoğrafı çıktı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı’nın kapanışında konuştu
Bakan Kirişci: Karbon salınımı sıfır olan, çevreci hidroelektrik santrallerini hızla devreye alıyoruz
Tuzla'da 3 işçinin öldüğü boya fabrikasındaki patlamaya ilişkin iddianame hazırlandı

Benzer haberler

Bitcoin 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Bitcoin 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı

İran, kripto para ile 10 milyon dolar değerindeki ilk ithalat işlemini gerçekleştirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet