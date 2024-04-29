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Ekonomi

BIST 100 endeksi, 10.000 puanı aşarak rekor kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10.008,02 puanla rekor seviyeyi gördü.

Burhan Sansarlıoğlu  | 29.04.2024 - Güncelleme : 29.04.2024
BIST 100 endeksi, 10.000 puanı aşarak rekor kırdı

İstanbul

Günün ilk yarısında 10.008,02 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 81,96 puan ve yüzde 0,83 değer kazancıyla 9.997,58 oldu. Toplam işlem hacmi 53,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,36, holding endeksi yüzde 0,96 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,67 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 5,83 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine başlama ihtimalinin son çeyreğe doğru ötelenmesine karşın şirket karlılıklarının tahminleri aşmasıyla risk iştahının arttığını belirterek, bu hafta faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Yurt içinde ise bu hafta enflasyon verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) cuma akşamı piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporunun da yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirdi.

Öte yandan, dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD'li enerji şirketi Exxon Mobil ile yaklaşık 1,1 milyar dolar tutarında 2,5 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için görüşüldüğünü açıklamıştı.

Analistler, öğleden sonra ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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