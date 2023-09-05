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Ekonomi

Birleşik Krallık'ta hizmet sektörü ağustos ayında daraldı

Birleşik Krallık'ta, ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 80'lik kısmını temsil eden hizmet sektörünün ağustos ayında daraldığı bildirildi.

Gökhan Kurtaran  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Birleşik Krallık'ta hizmet sektörü ağustos ayında daraldı

Londra

S&P Global/CIPS’ten yapılan açıklamada, ülkede bu yılın ağustos ayında hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) 49,5 seviyesine gerilediği belirtildi.

Ülkede hizmet sektörü PMI verisi, bir önceki ay 51,5 seviyesinde gerçekleşmişti.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektör büyümesi olarak, bu seviyenin altı ise sektör daralması olarak yorumlanıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen S&P Küresel Piyasa Araştırmaları Müdürü Tim Moore, “Hizmet sektörü, son altı aydaki mütevazı toparlanmasının ardından, artık artan faiz oranlarının müşteri talebi üzerindeki etkisini açıkça hissediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Daha geniş anlamda iş ortamıyla ilgili endişelerin de ağustos ayındaki hizmet sektörü harcamalarını azalttığını kaydeden Moore, "Şirketler, bocalayan ekonomik büyümenin ve yapışkan enflasyonun görünüm üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.” bilgisini verdi.

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