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Ekonomi

Beşiktaş, borsada yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri geçen ay yüzde 41,3 değer kazanan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, nisanda yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Burhan Sansarlıoğlu  | 01.05.2023 - Güncelleme : 01.05.2023
Beşiktaş, borsada yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor

İstanbul

AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi, geçen ay yüzde 3,7 artış kaydetti.

Geçen ay Beşiktaş ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin hisseleri yükselirken, Fenerbahçe Futbol AŞ ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri değer kaybetti.

Spor şirketlerinin mali durumları pek iç açıcı olmazken, 4 büyük kulübün toplam borcu 22 milyar lirayı aştı.

Buna karşın yatırımcısını sevindirmeye devam eden Beşiktaş, yılın ilk çeyreğinde ve ocakta yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Beşiktaş'ın hisseleri geçen ay da yüzde 41,3 arttı.

Analistler, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından Beşiktaş'ın, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ ve Fenerbahçe Futbol AŞ'nin ardından zirve mücadelesini başarılı bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

Şampiyonluk yarışında emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, borsada da başarılı bir performans sergiliyor. Galatasaray'ın hisseleri geçen ay yüzde 3,9 arttı.

Geçen ay Trabzonspor yatırımcısına yüzde 6,3, Fenerbahçe de yüzde 10,6 kaybettirdi.

Süper Lig'de zirve ortağı olan Fenerbahçe, borsada ise iyi performans sergileyemedi.

Hisse senedi piyasalarında yatırımcısını üzen Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'deki kötü gidişatı durdurulamıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılmasının ardından 3 çalıştırıcıya görev veren Karadeniz ekibi, sonuçları tersine çevirmeyi başaramadı. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elendi. Trabzonspor, son 7 sezonun en kötü dönemini yaşıyor.

Beşiktaş'ın hisse fiyatı yılbaşından bu yana neredeyse ikiye katladı

Geçen yılı 5,94 lirayla tamamlayan Beşiktaş'ın hisse fiyatı, nisanda 11,80 liraya kadar çıkarak neredeyse ikiye katladı.

Spor şirketlerinin yılbaşından bu yana sergiledikleri hisse performansına bakıldığında, Beşiktaş yüzde 98,7 kazandırdı.

Söz konusu dönemde Galatasaray'ın hisseleri yüzde 13,8 yükselirken, Trabzonspor'un hisseleri yüzde 29 ve Fenerbahçe'nin hisseleri yüzde 29,2 değer kaybetti.

En fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip olurken, Fenerbahçe, geçen ayı 5 milyar 107 milyon 368 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi, 4 milyar 860 milyon lirayla Galatasaray, 2 milyar 832 milyon lirayla Beşiktaş ve 1 milyar 700 milyon lirayla Trabzonspor izledi.

Borsa'da işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2022, Mart ve Nisan 2023 kapanış fiyatı, değişimi, 2022 sonuna göre farkı ve piyasa değeri şöyle:

ŞirketAralık 2022 kapanış fiyatıMart 2023 kapanış fiyatıNisan 2023 kapanış fiyatıNisan 2023 aylık değişim (yüzde)2022 sonuna göre fark (yüzde)Piyasa değeri (TL)
Beşiktaş5,948,3511,80+41,3+98,72.832.000.000
Galatasaray7,918,669,00+3,9+13,84.860.000.000
Trabzonspor4,793,633,40-6,3-291.700.000.000
Fenerbahçe72,9057,7051,60-10,6-29,25.107.368.000



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