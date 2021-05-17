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Ekonomi

Beşiktaş borsa liginde de şampiyon

Beşiktaş, Borsa İstanbul'da işlem gören 4 kulüp içerisinde yıl başından bu yana en iyi getiriyi sağlayarak bu alanda da rakiplerini geride bıraktı.

Murat Aslan   | 17.05.2021
Beşiktaş borsa liginde de şampiyon

İstanbul

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunun şampiyonu Beşiktaş, Borsa İstanbul'da da yatırımcısına kazandırırken, yıl başından bu yana Beşiktaş hisseleri yaklaşık yüzde 140 değer kazandı.

Beşiktaş, Borsa İstanbul'da işlem gören 4 kulüp içerisinde yıl başından bu yana en iyi getiriyi sağlayarak bu alanda da rakiplerini geride bıraktı.

Analistler, geçen seneyi 4,04 liradan tamamlayan siyah beyazlı kulübün hisse senedi fiyatının, ligde alınan olumlu sonuçlarla geçen ay 13,51 liraya kadar yükseldiğini hatırlattı. Hisse senedi fiyatının son bir aylık dönemde dalgalı bir seyir izlediğini belirten analistler, sportif başarının finansal faydaları beraberinde getirdiğini ve Beşiktaş'ın şampiyonlukla birlikte önemli gelir elde edeceğini hatırlattı.

Beşiktaş hisseleri bugün önceki kapanışa göre yüzde 8,9 yükselerek 9,92'yi görmesinin ardından gelen kar satışlarıyla hafif gerileyerek, şu dakikalarda yatay bir seyirle 9,11 seviyesinden işlem görüyor.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yılbaşından bu yana değer kaybetti

Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor hisseleri yılbaşından bu yana değer kaybederken, en çok gerileyen Fenerbahçe hisseleri oldu.

Fenerbahçe yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 23 değer kaybıyla 22,60 lira seviyesine inerken, Fenerbahçe'yi yılbaşından bu yana yüzde 20 düşüş gösteren Galatasaray takip etti. 2020'yi 4,05 liradan tamamlayan Galatasaray hisseleri şu sıralarda 3,23 liradan işlem görüyor.

Trabzonspor'da benzer bir seyir izleyerek düşüş eğiliminde hareket ederken, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 9 değer kaybeden Trabzonspor hisseleri, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 4,2 yükselişle 2,23 liradan alıcı buluyor.


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