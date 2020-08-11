Euro
8.54
Dolar
7.25
BIST 100
1,111.98
Altın
1,951.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Benzine 23 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 23 kuruş zam geldi.

Murat Temizer   | 11.08.2020
Benzine 23 kuruş zam

Ankara

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 23 kuruş zam geldi.

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,44 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,67 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,38 liradan 6,61 liraya, İzmir'de 6,46 liradan 6,69 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ, Rusya'da tescil edilen Kovid-19 aşısı konusunda 'temkinli'
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 166 bini geçti
TÜBİTAK: Koronavirüs aşı çalışmalarında önemli aşamaya gelindi
İngiltere’de karantina döneminde 730 bin kişi işini kaybetti
Putin, Rusya'da Kovid-19 aşısının tescillendiğini açıkladı

Benzer haberler

Benzine 23 kuruş zam

Benzine 23 kuruş zam

Akaryakıt satışlarında bayram rekoru

Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri yüzde 51 düştü

Rusya'nın petrol geliri yaklaşık yüzde 35 azaldı

Rusya'nın petrol geliri yaklaşık yüzde 35 azaldı
Motorine 16 kuruş zam

Motorine 16 kuruş zam

Elektrikte 236 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

Elektrikte 236 milyon liralık kapasite mekanizması desteği