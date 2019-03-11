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Ekonomi

Benzine 15 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 15 kuruş zam yapıldı.

Murat Temizer   | 11.03.2019
Benzine 15 kuruş zam

Ankara

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,50 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,65 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,43 liradan 6,58 liraya, İzmir'de 6,48 liradan 6,63 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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