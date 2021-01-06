Euro
8.96
Dolar
7.28
BIST 100
1,505.42
Altın
1,923.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama ile ortak basın toplantısında konuşuyor
logo
Ekonomi

Benzine 11 kuruş zam

Zam, pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 7 kuruş olarak yansıyacak, kalan 4 kuruş ise Eşel Mobil sistemi gereği ÖTV'den karşılanacak.

Murat Temizer   | 06.01.2021
Benzine 11 kuruş zam

Ankara

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, zam pompa fiyatına ortalama 7 kuruş olarak yansıyacak. Kalan 4 kuruşluk kısım ise devreye alınan Eşel Mobil sistemi gereği ÖTV gelirinden karşılanacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 7,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,27 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,17 liradan 7,24 liraya, İzmir'de 7,23 liradan 7,30 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 365 bin 740'a çıktı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro Kovid-19'a karşı en iyi aşının virüsün kendisi olduğunu savundu
AB üyesi 13 ülkeden 'yakın bölgelere de aşı sağlansın' mektubu
İsrail'de son 24 saatte 8 bin 164 Kovid-19 vakası tespit edildi
AB ilaç ajansı Moderna'nın Kovid-19 aşısının kullanımına onay verilmesini tavsiye etti

Benzer haberler

Benzine 11 kuruş zam

Benzine 11 kuruş zam

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Güneşte mini YEKA yarışmaları için başvurular 2 ay içinde alınacak

Benzinde 11 kuruş indirim

Türkiye'de geçen yıl 50 milyar metreküp doğal gaz sisteme girdi

Türkiye'de geçen yıl 50 milyar metreküp doğal gaz sisteme girdi
Türkiye'de geçen yıl 290,9 milyar kilovatsaat elektrik tüketildi

Türkiye'de geçen yıl 290,9 milyar kilovatsaat elektrik tüketildi
Türkiye'nin elektrik tüketimi aralıkta yüzde 3 arttı

Türkiye'nin elektrik tüketimi aralıkta yüzde 3 arttı