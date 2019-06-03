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Ekonomi

Benzinde 9 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruş indirime gidilecek.

Gülşen Çağatay   | 03.06.2019
Benzinde 9 kuruş indirim

Ankara

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 7,15 liradan satılan benzinin fiyatı 7,06 lira olacak. 

Benzinin litre fiyatı İstanbul'da ve İzmir'de ise 7,14 liradan 7,05 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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