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Ekonomi

Benzinde 8 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında 8 kuruş indirime gidilecek.

Ebru Şengül Cevrioğlu   | 21.04.2020
Benzinde 8 kuruş indirim

İzmir

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 8 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim, benzinin pompa fiyatına ortalama 8 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre başkent Ankara'da ortalama 5,34 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,26 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,20 liradan 5,12 liraya, İzmir'de de 5,37 liradan 5,29 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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