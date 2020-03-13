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Ekonomi

Benzinde 51 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 51 kuruş indirime gidilecek.

Övünç Kutlu   | 13.03.2020
Benzinde 51 kuruş indirim

Ankara

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,13 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,62 lira olacak. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 6,04 liradan 5,53 liraya, İzmir'de 6,14 liradan 5,63 liraya düşecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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