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Ekonomi

Benzinde 28 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 28 kuruş indirime gidilecek.

Muhsin Barış Tiryakioğlu   | 07.08.2019
Benzinde 28 kuruş indirim

Ankara

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzinin litresi, gece yarısından itibaren İstanbul'da 6,98 liradan 6,70 liraya inecek.

Ankara ve İzmir'de ise ortalama 7,05 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,77 lira olacak. 

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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