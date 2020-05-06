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Ekonomi

Benzin ve motorine zam

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 20, motorinin litre fiyatına 27 kuruş zam yapıldı.

Murat Temizer   | 06.05.2020
Benzin ve motorine zam

Ankara

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,45 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,65 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,31 liradan 5,51 liraya, İzmir'de 5,48 liradan 5,68 liraya yükselecek.

Buna göre, Ankara'da ortalama 5,03 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,30 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,95 liradan 5,22 liraya, İzmir'de 5,05 liradan 5,32 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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