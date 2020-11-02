Euro
9.81
Dolar
8.43
BIST 100
1,130.91
Altın
1,889.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Barış Sitesi bloklarında kontrollü yıkım işlemi Doğanlar Apartmanı’ndaki enkaz kaldırma çalışmaları Rıza Bey Apartmanı 17 saat sonra kurtarılan İnci Okan'ın mesajı
logo
Ekonomi

Benzin ve motorin fiyatlarında indirim

Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 12 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 16 kuruş indirim yapılacak.

Murat Temizer   | 02.11.2020
Benzin ve motorin fiyatlarında indirim

Ankara

Motorinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 16 kuruş indirim yapılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,19 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,07 lira olacak. Motorinin litresi; İstanbul'da 6,14 liradan 6,02 liraya, İzmir'de 6,22 liradan 6,10 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 6,79 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,63 lira olacak. Benzinin litresi; İstanbul'da 6,74 liradan 6,58 liraya, İzmir'de 6,81 liradan 6,65 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Bilim Kurulundan "salgında arka arkaya birkaç dalganın yaşanabileceği" uyarısı
İtalya'da hizmet sektöründe çalışanlar meydana indi
Yunanistan'ın Selanik ve Serez kentlerinde Kovid-19 nedeniyle 14 günlük karantina
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus kendini karantinaya aldı
İran'da son 24 saatte 440 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Benzin ve motorin fiyatlarında indirim

Benzin ve motorin fiyatlarında indirim

BAE-İsrail normalleşmesi Mısır'ın enerji alanındaki hayallerini yıkacak mı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez İzmir'e gidiyor

Türkiye'de iki yeni nükleer santral için çalışmalar sürecek

Türkiye'de iki yeni nükleer santral için çalışmalar sürecek
Elektrikte kurulu güç gelecek yıl yaklaşık 100 bin megavata yükselecek

Elektrikte kurulu güç gelecek yıl yaklaşık 100 bin megavata yükselecek
Benzinde 12 kuruş indirim

Benzinde 12 kuruş indirim