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Ekonomi

Belçika'da enflasyon 47 yılın rekorunu kırdı

Belçika'da enflasyon, eylülde yüzde 11,27 ile 1975 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye çıktı.

Ata Ufuk Şeker   | 29.09.2022
Belçika'da enflasyon 47 yılın rekorunu kırdı

BRÜKSEL

Belçika İstatistik Kurumu (Statbel), ülkenin eylül ayı enflasyon verilerini yayımladı.

Verilere göre, Belçika'da ağustos ayında yüzde 9,94 olan enflasyon, eylülde 11,27'ye çıktı. Böylece ülkede enflasyon, Ağustos 1975'ten bu yanan ölçülen en yüksek seviyeyi gördü.

Belçika'da en son 47 yıl önce enflasyon yüzde 11,42 seviyesinde ölçülmüştü.

Ülkede, çekirdek enflasyon ise eylülde yüzde 6,21'e yükseldi.

Eylül ayında en önemli fiyat artışları elektrik, doğal gaz, giyim, alkollü içecekler, kalorifer yakıtı, kafe ve restoran, seyahat, araç alımı ve kiralarda gerçekleşti.

Ülkede enflasyondaki yükselişin ana nedeni ise enerji oldu. Enerji ürünlerindeki fiyat artışı yüzde 60,54'ü buldu. Enerji ürünlerinin eylül ayı enflasyonuna katkısı yüzde 5,39 düzeyinde gerçekleşti.

Belçika'da eylül ayında 1 yıl öncesine kıyasla doğal gaz fiyatı yüzde 134,9, elektrik fiyatı yüzde 81,3 ve kalorifer yakıtı fiyatı da yüzde 56,3 arttı.

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