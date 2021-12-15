Dolar
14.75
Euro
16.60
Altın
1,766.73
ETH/USDT
3,675.00
BTC/USDT
46,878.00
BIST 100
2,162.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

BDDK'den sahte hesaplar ile ilgili açıklama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK), sosyal medya platformlarında kurum logosu ve ismiyle oluşturulan sahte hesaplara itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

Gökhan Yıldız   | 15.12.2021
BDDK'den sahte hesaplar ile ilgili açıklama

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) yapılan açıklamada, kurumun internet adresinin www.bddk.org.tr olduğu ve herhangi bir mobil uygulamasının bulunmadığı belirtildi.

Kurumdan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kurumumuz hiçbir şekilde telefon, e-posta, internet sitesi veya başka ortamlarda kişisel bilgi talep etmemektedir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun resmi sosyal medya hesapları, Twitter: https://twitter.com/BDDKResmi, Instagram: https://www.instagram.com/bddkresmi/, Linkedin: https://www.linkedin.com/company/bddkresmi/ adresleridir."

Kurumun Twitter adresinde de BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'in konuya ilişkin açıklamasına yer verildi. Akben açıklamasında, "Kurumsal iletişim kanalları üzerinden kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla açılan sosyal medya hesaplarımız dışında kurumumuz logosu ve ismiyle oluşturulan sahte sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Polonya'da Kovid-19 vaka sayılarını azaltmak için yeni önlemler yürürlükte
Omicron'un 2022'nin ilk iki ayında Avrupa'da baskın varyant olması bekleniyor
Almanya'da 2022'nin ilk çeyreği için aşı eksikliği bulunuyor
Avrupa İlaç Ajansı: Johnson and Johnson aşısının takviye dozu 2 ay sonra verilebilir
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vakaları bir haftada 61 ilde azaldı, 20 ilde arttı

Benzer haberler

BDDK'den sahte hesaplar ile ilgili açıklama

BDDK'den sahte hesaplar ile ilgili açıklama

BDDK, Emlak Katılım Bankası'na bilgi sistemleri alt yapısı sağlama izni verdi

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 899 milyar lira oldu