BDDK'dan Ofisfinans Finansman AŞ'ye faaliyet izni
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca, Ofisfinans Finansman AŞ'ye faaliyet izni verilmesi kararı alındı.
İstanbul
BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Ofisfinans Finansman AŞ'ye, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca faaliyet izni verildi.
Söz konusu şirkete kuruluş izni 2 Aralık 2021'de verilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.