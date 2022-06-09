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Ekonomi

BDDK'dan finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi.

Murat Birinci   | 09.06.2022
BDDK'dan finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler

İstanbul

BDDK, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanan adımlar kapsamında, finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirleri duyurdu.

Buna göre Kurul, tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının, kredi tutarı 50 bin liranın üzerinde 100 bin liranın altında olan krediler için 24 ay, 100 bin liranın üzerinde olan krediler için 12 ay olarak belirlenmesine karar verdi.

Kurum, limiti 25 bin liranın altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 20'si; limiti 25 bin liranın üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 40'ı olarak belirlenmesine karar verdi.

BDDK, devam etmekte olan çalışmalar hakkında şunları kaydetti:

"Konut kredilerinde kredi değer oranının tutar bazlı farklılaştırılması, ticari krediler başta olmak üzere selektif yaklaşımın iyileştirilmesi amacıyla kredilerin yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirilmesi, yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren tüzel kişilere kullandırılacak kredilerin risk ağırlığının artırılması ve yurt dışı yerleşiklere tahsisli swap imkanının getirilmesi hususlarında gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır."

Düzenleme öncesinde tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin lira altındaki tutarlar için 36 ay, 50 bin liranın üzerindeki tutarlar için ise 24 ay vade olarak uygulanıyordu.

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