BDDK'dan Enpara Bank AŞ'ye faaliyet izni
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Enpara Bank AŞ'ye faaliyet izni verdi.
İstanbul
BDDK'nın söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Enpara Bank AŞ'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 10. maddesi ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesi çerçevesinde faaliyet izni verilmesi kararlaştırıldı.
Söz konusu şirkete kuruluş izni, 3 Ağustos 2023'te verilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.