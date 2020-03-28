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Ekonomi

BDDK'dan banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişiklik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğinde bazı değişikliklere gidildi.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 28.03.2020
BDDK'dan banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişiklik

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre, Yönetmeliğin 17'nci maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ile beşinci fıkrasının (h) bendi, "(e) Ödenmesi gereken asgari tutarın Kurulca belirlenecek tutardan aşağı olamayacağı. (h) Ödenmesi gereken asgari tutarın Kurulca belirlenecek tutardan aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceğine.” şeklinde değiştirildi.

Aynı Yönetmeliğin 22'nci maddesinin başlığı “Kredi kartı limiti ve asgari tutar” olarak değiştirilerek, söz konusu maddeye şu fıkra eklendi:

"Kurul, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın görüşünü alarak, kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde yirmisi ile yüzde kırkı arasında olacak şekilde belirlemeye ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak kredi kartı limitine ilişkin bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye yetkilidir.”

Hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı'nın yürüttüğü yönetmelik, yürürlüğe girdi.

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