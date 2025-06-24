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Ekonomi

BDDK iki kuruluşa faaliyet izni verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Fair Finansal Kiralama AŞ ve Ortak Finans Katılım Faktoring AŞ'ye faaliyet izni verilmesi kararı alındı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
BDDK iki kuruluşa faaliyet izni verdi

İstanbul

BDDK'nin, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararlarına göre, Fair Finansal Kiralama AŞ ve Ortak Finans Katılım Faktoring AŞ'ye, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 7'nci maddesi ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesi çerçevesinde faaliyet izni verildi.

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Fair Finansal Kiralama AŞ'ye 6 Şubat 2025 tarihinde Ortak Finans Katılım Faktoring AŞ'ye de 9 Ocak 2025'te kuruluş izni verilmişti.

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