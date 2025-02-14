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Ekonomi

BDDK, ihtiyaç kredisi limitlerinde güncelleme yaptı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), daha önce 36 ay vadeye kadar 50 bin lira altı ihtiyaç kredisi kullanım limitini 125 bin liraya yükseltti.

Mücahit Enes Sevinç  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
BDDK, ihtiyaç kredisi limitlerinde güncelleme yaptı

İstanbul

BDDK, tüketici kredileri genel vade sınırının değiştirilmesine karar verdi. Kurul tarafından alınan karara göre, ihtiyaç kredilerinde 12, 24 ve 36 ay vadeye kadar olan limitlerde değişikliğe gidildi.

BDDK'den yapılan açıklamaya göre, 36 ay vadeye kadar olan ihtiyaç kredisi limiti 50 bin liradan 125 bin liraya yükseltildi.

24 ay vadeye kadar ise 50 bin ve 100 bin lira altı kredi kullandırılırken bu oran 125 bin ve 250 bin lira arasına yükseltildi.

Yeni kararla 12 ay vadeye kadar olan ihtiyaç kredileri limiti 100 bin liradan 250 bin liraya çıkarıldı.

Söz konusu açıklamada, "Finansal istikrarın sağlanmasına yönelik atılan makro ihtiyati adımlar çerçevesinde BDDK'nin 13 Şubat tarihli ve 11152 sayılı Kararı ile; Kurulun 9 Haziran 2022 tarihli ve 10222 sayılı Kararı kapsamında belirlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırlamasındaki parasal tutarlar makro ekonomik veriler de dikkate alınarak aşağıdaki şekilde güncellenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kredi limitlerinde son değişiklik 9 Haziran 2022'de yapılmıştı.

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