Dolar
28.54
Euro
30.52
Altın
1,937.81
ETH/USDT
2,053.50
BTC/USDT
36,995.00
BIST 100
7,771.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Sınır kenti Sderot'tan yayındayız
logo
Ekonomi

BDDK, Dgfin Finansman AŞ'ye faaliyet izni verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), Dgfin Finansman AŞ'nin faaliyet iznine ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Emirhan Yılmaz  | 11.11.2023 - Güncelleme : 11.11.2023
BDDK, Dgfin Finansman AŞ'ye faaliyet izni verdi

İstanbul

BDDK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımladığı kurul kararına göre, Dgfin Finansman AŞ'ye 16 Haziran 2022'de çıkarılan kuruluş izninin ardından ilgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde faaliyet izni verildi.

Resmi Gazete'de şu ifadeler kullanıldı:

"Kurulun 19 Ekim 2023 tarihli toplantısında, 18 Ekim 2023 tarih ve E-12509071-104.01.01-98002 sayılı yazı ve eklerin incelenmesi sonucunda, Kurulun 16 Haziran 2022 tarih ve 10238 sayılı kararıyla kuruluşuna izin verilen Dgfin Finansman AŞ'ye, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 7'nci maddesi ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansal Şirketlerin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'in 5'inci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
Narkogüç operasyonları kapsamında 4,5 ton uyuşturucu ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

BDDK, Dgfin Finansman AŞ'ye faaliyet izni verdi

Türk Yatırım Fonu Kuruluş Anlaşması'na dair kanun Resmi Gazete'de

BDDK, vatandaşları kendisini kurum personeli olarak tanıtan dolandırıcılara karşı uyardı

BDDK, vatandaşları kendisini kurum personeli olarak tanıtan dolandırıcılara karşı uyardı
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 10 trilyon 995,5 milyar lira oldu

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 10 trilyon 995,5 milyar lira oldu
KİT'lerin 2024 yılı personel alım usulleri belirlendi

KİT'lerin 2024 yılı personel alım usulleri belirlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet