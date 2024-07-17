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Ekonomi

BDDK bir şirketin faaliyet iznini iptal etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), VFS Finansal Kiralama AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti.

Mahmut Çil  | 17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
BDDK bir şirketin faaliyet iznini iptal etti

İstanbul

BDDK'nin söz konusu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, VFS Finansal Kiralama AŞ'nin VFS Finansman AŞ'ye devri suretiyle adı geçen şirketlerin birleşmesi neticesinde VFS Finansal Kiralama AŞ'nin faaliyet izninin iptaline karar verildi.

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